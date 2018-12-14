شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تعديل قانون حماية المخطوطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالقانون رقم 183 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. وجاء القانون على النحو التالي:

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