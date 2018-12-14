شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى ماراثون تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بحملة توعية ضمن فعاليات ماراثون الإسكندرية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات". تتضمن الحملة تقديم العديد من المعلومات للشباب المشارك حول تصحيح الأفكار والمعتقدات المغلوطة المترتبة على تعاطى المواد المخدرة والإعلان عن رقم الخط الساخن١٦٠٢٣ والعلاج بالمجان وفي سرية تامة. شارك الصندوق بعدد من شباب وحدة التطوع بالإسكندرية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، وشارك فى الجرى نحو 4000 شخص بدأوا التسابق منذ الساعة السادسة صباحا.

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