شكرا لقرائتكم خبر عن "صيادلة ضد الباطل" يدعون أعضاء النقابة لرفض شروط الترشح الجديدة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجموعة من الصيادلة، باسم "صيادلة ضد الباطل"، أعضاء نقابة الصيادلة الراغبين فى الترشح بالانتخابات، المقرر فتح باب الترشح بها غدا السبت، بمقاطعة شروط الترشح الجديدة، والتى تتضمن: دفع 100 جنيه لاستخراج شهادة حسن السير والسلوك، من النقابة العامة، والفيش والتشبيه، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، والإلتزام بما تقره اللائحة رقم 189 لسنة 1970، والمعمول بها حتى الآن بالانتخابات.

وطالبت المجموعة، فى بيان، المرشحين برفض تقديم أى أوراق للجنة تلقى طلبات الترشح، غير صورة البطاقة، وصورة الكارنية، ورسوم الترشح المقدرة بجنيه واحد، وطلب منحه إفادة مختومة بتلك الإجراءات، مؤكدة على ضرورة تحرير المرشح محضر إثبات حالة، والتوجه إلى المحكمة، والتى ستصدر حكم مستعجل، نظرا لأن تعديلات الجمعية العمومية الأخيرة على اللائحة، حتى تكون سارية لا بد أن تصدق عليها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ويتم نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.

وقال البيان:" يا صيادلة مصر، أى إجراء مخالف للقانون، واللائحة، هو العدم سواء ، وباطل ولن نقبل به أو نخضع له، فلنقف جميعا ضد الطرق والأساليب الملتوية الباطلة، ونعيد نقابتنا إلى سابق عهدها فلن يعيدها أحدإلينا" .