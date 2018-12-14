وزيرة البيئة تؤكد دور مصر في تطبيق مفاهيم المناخ الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الذي نظمها صندوق المناخ الأخضر، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والمعنية بتوفير التمويل اللازم لبرامج ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للدول النامية والأقل نموا بعنوان "بداية ناجحة -مستقبل طموح".

وقالت الوزيرة -وفق بيان اليوم الجمعة- إن الصندوق يهدف إلى تنفيذ برامج ومشروعات يتم تحديدها، طبقاً لاحتياجات الدول المستفيدة متبعًا مبدأ التحول المفاهيمي في توجيه المساعدات، وتعزيز الشفافية والدور الوطني في إعداد وتنفيذ تلك البرامج والمشروعات.

يأتي ذلك على هامش فعاليات اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية المنعقد في مدينة كاتوفيتسا ببولندا.

وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها، فعالية الاتجاه نحو التحول المفاهيمي في اعداد وتنفيذ المشروعات فيما يخص تغير المناخ مستشهدة بخبرة مصر في تطبيقه من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واشراك القطاع الخاص.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تطبيق التحول المفاهيمي ليس على صعيد أمانة صندوق المناخ الأخضر فحسب، بل أيضاً على صعيد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، علما بأن مصر حصلت على تمويل بمبلغ حوالي ما يقرب من ٣٥٠ مليون دولار لمشروعات الطاقه الجديدة والمتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.​