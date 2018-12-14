الأمن يُعيد سيارة "مس هالة" ويضبط سارقيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على مرتكبي واقعة سرقة سيارة معلمة بإحدى المدارس في منطقة روض الفرج، وإعادة السيارة المسروقة.

التفاصيل بدأت ببلاغ لقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، "هالة.م"، مدرسة، يفيد سرقة سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، "محمد.أ"، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"أحمد.م"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 4 مفاتيح سيارات "مصطنعة".

أقر المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشدا عن السيارة المسروقة، بمكان إخفائها في الوراق بالجيزة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.