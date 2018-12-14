الداخلية: ضبط 136 حالة تهرب من الضرائب العامة والعقارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت شرطة التهرب الضريبي، في ضبط 36 حالة ضرائب عامة، و9 حالات ضرائب القيمة المضافة، و19 قضية في مجال الجمارك، و3 سيارات لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية.

وتم ضبط 100 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 86 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.