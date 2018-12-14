شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وجاء القرار على النحو التالي:

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