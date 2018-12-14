شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يزور الأنبا يوأنس عقب العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، للاطمئنان عليه بعد العملية الجراحية التي أجريت له بعظام الفخد الأيسر أول أمس.

كان الأنبا يوأنس قد تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن إصابته بكسور في الساق اليسرى.