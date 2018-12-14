شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لرفعها بالكامل.. حصر شامل لمقالب وتجمعات القمامة بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم بعمل حصر شامل لكل مقالب القمامة وتجمعات وبؤر المخلفات الواقعة بنطاق أوسيم بالكامل للبدء في إزالتها على الفور وفق مخطط زمني محدد موجها بتشكيل لجنة والانتهاء من أعمال الحصر خلال أسبوع على الأكثر .

وقال محافظ الجيزة، إن المحافظة أنتهت من رفع 50 مقلب ومأوى للقمامة حتى الأن بكميات بلغت 65 ألف طن من خلال 3600 نقلة بالمعدات، مؤكداً على أن المحافظة مستمرة في رفع باقي المقالب والتجمعات والتي تم رصدها وتبلغ 75 موقع.

ووجه «راشد»، رئيس مركز ومدينة أوسيم بإزالة كل تجمعات القمامة من مقلب الصفيرة والانتهاء منها خلال يوم على الأكثر مع تمهيد الأرض والتعاون مع الأهالي لزراعة المنطقة بالأشجار وتجميلها نظراً لما يسببه المقلب من أضرار صحية على المواطنين القاطنين بمحيطة.

كما وجه المحافظ بتوجيه حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشارع واستغلال الساحات في إنشاء مشاتل وساحات انتظار سيارات بعائد مادي يتم استغلاله في تطوير منظومة النظافة بالمركز.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة المفاجئة التي قام بها بمركز ومدينة أوسيم رافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، حيث استدعى المحافظ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وفرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات من أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة بشتيل البلد بمركز ومدينة أوسيم في الحال، موجها بدعم المنطقة بصناديق قمامة أضافية وعدم السماح بتكرار القاء المخلفات على مسار السكه الحديد حفاظاً على سلامة المواطنين.