شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان» يعقد الاجتماع التنسيقي الأول مع خبراء الأمم المتحدة لتقييم الاستراتيجية السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، الاجتماع التنسيقي الأول مع خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك للبدء في تقييم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030.

وأشار إلى أن التقييم سيشمل المحاور الخمسة للاستراتيجية، وذلك لمعرفة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والوقوف على المعوقات والتحديات التي واجهت تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتلك المحاور، وبالتالي التأثير على المؤشرات السكانية في مصر.

وقد تم اختيار أفضل الخبراء في مصر لتقييم الاستراتيجية، حيث تم اختيار خبير لكل محور، بالإضافة إلى رئيس لمجموعة الخبراء لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال عملية التقييم.

وأشاد مقرر المجلس القومي للسكان، بالدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل في مجالات السكان والتنمية، وهو ما تعمل على تنفيذه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من خلال برامج وخطط وأنشطة ومبادرات تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني بما يؤدي إلى تحسين خصائص السكان في مصر.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، تتضمن خمسة محاور، الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين، والمحور الثالث هو التعليم، والمحور الرابع هو محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، والخامس محور تمكين المرأة.