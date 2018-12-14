شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول بؤرة إصابة بأنفلونزا الطيور في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت حملة مكبرة للطب البيطري بالدقهلية عن وجود بؤرة لإنفلونزا الطيور في قرية الشبول التابعة لمركز المنزلة، بعد أن أثبتت المعامل المركزية عن إصابة إحدى العينات التي تم أخذها من سوق القرية عن إيجابية حملها للفيروس H5N1.

وقال الدكتور عبدالمنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري في الدقهلية، إن «المديرية تشن حملات على كافة الأسواق ومزارع الدواجن في المحافظة، ونأخذ عينات من الدواجن في الأسواق لتحليلها في المعمل المركزي، وأظهرت إحدى العينات لبعض الدواجن بسوق قرية الشبول التابعة لمركز المنزلة إيجابية الإصابة بفيروس H5N1 لتعد تلك أول بؤرة إصابة تظهر بالمحافظة مما استدعى شن حملة بالمنطقة ورصدها على مدار 21 يوما».

وأضاف عبدالمنعم أنه يجري حاليا تحصين جميع الطيور في القرية وأي طائر يشتبه في إصابته يتم إعدامه مباشرة دون انتظار لتحاليل العينات، كما أنه يتم الفحص في دائرة نصف قطرها 10 كليو متر للتحصين والإعدام بمجرد الإشتباه، كما يتم فحص أي طيور قادمة من خارج القرية إلى داخلها و«لدينا فريق تقصي ينتشر في كل الأسواق واتخاذ خطوات استباقيه لتصدي ظهور الفيروس في أي مكان».

وأكد أنه تم إبلاغ مديرية الصحة بالدقهلية بالإصابة ولم تظهر إلى الآن أي حالة اشتباه بشرية والحملات مستمرة في جميع قري ومدن المحافظة وكذلك في مزارع الدواجن وأخذ عينات منها قبل البيع للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور حفاظا على الصحة العامة وتوفير غذاء صحى للمواطنين.