شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تنتهي من جداول امتحانات «الترم الأول».. و«العملي» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ستبدأ في الامتحانات العملية خلال الاسبوع المقبل، وأنه تم الانتهاء من وضع جداول الامتحانات وتعليقها داخل الكليات ونشرها من خلال المواقع الالكترونية للجامعة والكليات، بحيث يكون هناك فرصة كافية أمام الطلاب للمذاكرة وترتيب اولوياته وفقا للجداول.

وأكد الخشت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحان وتواجد الأساتذة وقت امتحاناتهم مع سرعة تداول اجابات الطلاب بينهم، وتوفير اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات وكذلك العيادة الطبية وإجراءات التأمين اللازمة لقاعات الامتحانات، مشيرا إلى تشكيل لجان عليا بكل كلية برئاسة العمداء لاتخاذ الاجراءات الطارئة السريعة لحل المشكلات، بالاضافة إلى لجنة عليا بادارة الجامعة برئاسته تتلقي تقرير يومية حول سير اعمال الامتحانات.

وأوضح الخشت أن الجامعة اتخذت عدة تدابير للحفاظ على سرية تداول الورقة الامتحانية وورق الاجابات، كما وضعت الجامعة معايير للورقة الامتحانية مع تغيير نمط الامتحانات بما يسمح بالابتكار والابداع للطلاب بعيدا عن الحفظ والتلقين، موضحا أن الجامعة تطبق نظام البابل شيت والتصحيح الالكتروني بما يساهم في تقليل العنصر البشري والاخطاء التصحيحية لضمان حصول كل طالب على حقه.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على إقرار مجلس الجامعة عقوبات رادعة لكل من يتم ادانته بالغش أو الشروع في الغش حيث تتدرج العقوبة من الرسوب في مادة الامتحان وتمتد إلى الحرمان من فصل دراسي وتصل إلى الفصل عام دراسي كامل بعد اجراء التحقيقات اللازمة.