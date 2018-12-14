شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إنشاء مزارع جديدة في زامبيا وتنزانيا والسنغال وبوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد حاليا تطورا كبيرا وهذا الأسبوع شهدت مدينتا القاهرة وشرم الشيخ فاعليات أفريقية غير مسبوقة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح مؤتمر أفريقيا 2018، بمشاركة عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة.

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض التجارة البينية الأفريقية، بالإضافة إلى معرض الغذاء في أفريقيا، لافتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بدورها في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية من خلال إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية.

وأكد أن مشروع المزارع المشتركة هم الأداة التنفيذية لتفعيل التعاون مع القارة الأفريقية في المجال الزراعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتمشيا مع السياسة الخارجية لمصر في القارة الأفريقية.

وأضاف «أبوستيت»: أن «مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية يحقق مجموعة من الأهداف منها ما يتعلق بالشق التنموي، والمتمثل في نقل التكنولوجيا الزراعية المصرية وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الأصناف والهجن الخاصة بالمحاصيل سواء الحقلية أو البستانية، والبدء في صناعة التقاوي المصرية والوصول إلى المزارعين الأفارقة لتنمية الإنتاج الزراعي لديهم، وتحسين الدخل الاقتصادي وبالتالي المشاركة المصرية في برنامج التنمية المستدامة بتلك الدول المنتشر بها مزارع مشتركة، مثل زامبيا والكونغو الديمقراطية وزنجبار وأوغندا وإريتريا ومالي والنيجر وتوجو».

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة المشروع التنموية لعام ٢٠١٩ تتمثل في إنشاء مزارع في كل من تنزانيا والسنغال وزامبيا وبوركينافاسو، أما فيما يتعلق بالشق الاستثماري، فإن التعاون سيكون في مجال الإنتاج الحيواني، وكذلك الاستثمار في مجال إنتاج اللحوم في أوغندا، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأوغندي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالسودان من خلال مقترح الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج التقاوي لسد العجز في إنتاج «السيلاج» كعلف أخضر لتغذية الماشية.