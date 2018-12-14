شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعرض التلفزيون المصري مداخلة السيسي «المفاجئة» مع شريف عامر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مشهدٌ يومي معتاد في حياة سيّدة مصرية، يبدأ مع دقات الخامسة صباحًا، إذ تستيقظ الست «نحمدُه»، ترتدي ملابسها وتذهب إلى العاصمة الإدارية، كي تُمارس عملها يوميًا، إذ تعمل كسائق ميكروباص، على خط «العاصمة الإدارية- الشروق»، لكن أمس الخميس، لم يكُن يومًا عاديًا في حياة السيدة البسيطة، كانت تفكر طوال طريقها بزيادة ساعات عملها اليومية لتصل لأكثر من 10 أو 11 ساعة، بسبب «ضيق الحال»، لم تعلم حينها «نحمدُه» أن القدر سيُهديها في اليوم نفسه، المقابلة التي ستغيّر حياتها للأبد.

بالتوازي مع مشهد «نحمدُه»، كان هناك مشهدًا آخر، رتبّته الأقدار، ليُغير حياتها، إذ كان يمُر في العاصمة الإدارية أيضًا- حيثُ خط سيرها- موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبّر أحد المداخل الفرعية، والذي طلب من معاونيه التوقف فجأة، قائلاً فيما ينظر إلى ميكروباص «نحمدُه»: «دي ست اللّى سايقة الميكروباص»، فردّ أحدهم: «لأ يا فندم».

طلب السيسي من معاونيه التأكُد من الأمر، كمّا قال في مداخلة هاتفيّة مع برنامج «يحدث في مصر»: «قلت لهم نستنى، ونزلنا نقابلها، أنا بحييها، وبحي كل ست زيها تجري على أولادها وتشقى عليهم»، ثم أضاف: «أنا دائمًا أقدر الست المصرية، والتي تُحافظ على بيتها وتشقى من أجل أولادها».

واستعرض التلفزيون المصري، صباح اليوم الجمعة، قصة السيدة المُكافحة «نحمدُه»، مشيدًا بالمداخلة الهاتفيّة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع برنامج «يحدُث في مصر» المُذاع على فضائيّة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الخميس.

كما نقل التلفزيون المصري تعليق الرئيس السيسي، خلال المداخلة نفسها التي أجراها مع المذيع شريف عامر، على ضرورة العمل على إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين الظروف المعيشية، وما أعرب عنه من رضاه عن مُعدلات الإنجاز في المشروعات القومية، وتأكيده أنها تسير بمعدلات «غير مسبوقة».

وتابع الرئيس مهنئا السيدة نحمده للمرة الثانية: «مبروك عليكي يا ست نحمدو على العربية الجديدة، ويجعلها ربنا خير ليكي، وده تعب وشقى 8 سنين، وربنا يعد كل شخص يعمل ويخلص برزقه، ولقائنا اليوم كانت رزقك اللي ربنا كتبه، وما حدث اليوم يظهر عزة وحياء الست المصرية».

وأوضح: «لو حبيتي في أي وقت تقدمي شيء، قدمي لتحيا مصر باسمك، وخلاص العربية باسمك وربنا يجعلها خير عليكي وعلى أولادك».

كما أضاف الرئيس: «ساعات الإعلام يوجه صورة مغايرة للواقع أحيانًا، وأنا ألتقي الكثير من العمالة، وعمرهم ما اشتكوا من صعوبة الظروف وراضية عن الأحوال الاقتصادية، ولقائتنا تكون فيها شكل جميل من التقدير، ونحن كمصريين محتاجين نتعلم كويس ويكون لدينا المروءة والشهامة مع الست».

وأردف: «ويارب أقدر أقدم لكل ست اللي تتمناه، وما قدمته للست نحمدو شيء بسيط»، مضيفًا أن «معدلات المنشآت في العاصمة الإدارية غير مسبوقة، وحجم العمالة في مصر والمشروعات مخليني أشعر أن كل بيت مصري يقدر يشتغل في مشروع ويكون فاتح بيته منه، ومعدلات العمل في العاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة غير مسبوق».