شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "التضامن" تشارك فى الاحتفال بالمغامر عمر حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنابت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية في حضور الاحتفال بالمغامرعمر حجازى تحت شعار "يوم الاحتفال بالإرادة" والذى عقد بقصر الأمير محمد على بالمنيل.

المغامر المصرى عمر حجازى تعرض في منتصف عام 2015 لحادث سير تم على إثره بتر قدمه لكنه بإرادة حديدية قاوم الإعاقة وكان أول سباح يعبر من الأردن إلى مصر عن طريق خليج العقبة، ثم قرر السفر من القاهرة إلى سيناء بالدراجة.

وأعربت نيفين القباج عن سعادتها وإعجابها الشديد بعمر حجازي، مؤكدة أنه مثال يحتذى به في الكفاح والتحدى والأمل.

من جانبه، قال المغامر عمر حجازى إن فكرة السفر لسيناء بالدراجة استوحاها من قصص الأنبياء ورحلة العائلة المقدسة، مضيفا: "لم أكن أعرف أن الأرض مقدسة هكذا ولم أكن مدركا لقيمتها فأحببت أن أقوم برحلة مستوحاة من قصص الأنبياء خصوصا إنى بدأتها بالعوم من الأردن لمصربخليج العقبة نجحت في تخطى 700 كيلو بالدعم".

وأكد أن ما شجعه على الخروج من الحادث الذي لحق به أنه نظر إلى الواقع وتعلم تقبله، مضيفا:"نظرت للأمام وما أستطيع فعله، وكانت رحلتي النفسية أن أعرف حالتي الجديدة وشخصيتي وإمكانياتي الحالية وأرضى بها ثم التحرك وأحدد ما أستطيع فعله، أنا الآن أستطيع القيام بأربع رياضيات ولكن في النهاية أتقنهم وكل هذا بالرضا".







