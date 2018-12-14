شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تطبيق مفاهيم صندوق المناخ الأخضر فى مشروعات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الذى نظمها صندوق المناخ الأخضر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والمعني بتوفير التمويل اللازم لبرامج ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للدول النامية والأقل نموا بعنوان "بداية ناجحة -مستقبل طموح".

ويهدف الصندوق إلى تنفيذ برامج ومشروعات يتم تحديدها طبقاً لاحتياجات الدول المستفيدة متبعاً مبدأ التحول المفاهيمى فى توجيه المساعدات، وتعزيز الشفافية والدور الوطني في اعداد وتنفيذ تلك البرامج والمشروعات.

وأكدت وزيرة البيئة، فى كلمتها على فعالية الاتجاه نحو التحول المفاهيمى فى اعداد وتنفيذ المشروعات فيما يخص تغير المناخ مستشهدة بخبرة مصر فى تطبيقه من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإشراك القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تطبيق التحول المفاهيمى ليس على صعيد أمانة صندوق المناخ الأخضر فحسب، بل أيضاً على صعيد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، علما بأن مصر حصلت على تمويل بمبلغ حوالى ما يقرب من 350 مليون دولار لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

يأتى ذلك على هامش فعاليات اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية المنعقد فى مدينة كاتوفيتسا ببولندا.