شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنشئ مزارع جديدة فى زامبيا وتنزانيا والسنغال وبوركينا فاسو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورعزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الافريقية تشهد حاليا تطورا كبيرا وهذا الأسبوع شهدت مدينتا القاهرة وشرم الشيخ فاعليات أفريقية غير مسبوقة حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح مؤتمر أفريقيا 2018 بمشاركة عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة.

كما أفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض التجارة البينية الأفريقية بالإضافة الى معرض الغذاء في أفريقيا وان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بدورها في تعميق العلاقات المصرية الافريقية من خلال إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية.

مؤكدا ان مشروع المزارع المشتركة هم الأداة التنفيذية لتفعيل التعاون مع القارة الأفريقية في المجال الزراعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتمشيا مع السياسة الخارجية لمصر في القارة الأفريقية.

وأضاف أبوستيت أن مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية يحقق مجموعة من الأهداف منها ما يتعلق بالشق التنموي والمتمثل في نقل التكنولوجيا الزراعية المصرية وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الأصناف والهجن الخاصة بالمحاصيل سواء الحقلية أو البستانية والبدء في صناعة التقاوي المصرية والوصول إلى المزارعين الأفارقة لتنمية الإنتاج الزراعي لديهم، وتحسين الدخل الاقتصادي وبالتالي المشاركة المصرية في برنامج التنمية المستدامة بتلك الدول المنتشر بها مزارع مشتركة مثل زامبيا و الكونغو الديمقراطية و زنجبار و أوغندا و إريتريا و مالي و النيجر و توجو

وأشار وزير الزراعة أن خطة المشروع التنموية لعام 2019 تتمثل في إنشاء مزارع في كل من تنزانيا والسنغال وزامبيا وبوركينافاسو أما فيما يتعلق بالشق الاستثماري فإن التعاون سيكون في مجال الإنتاج الحيواني وكذلك الاستثمار في مجال إنتاج اللحوم في أوغندا بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأوغندي بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالسودان من خلال مقترح الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج التقاوي لسد العجز في إنتاج السيلاج كعلف أخضر لتغذية الماشية.