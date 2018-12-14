شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل" تبرز تصريحات السيسى عن ضرورة اندماج المهاجرين فى بلادهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى قال فيها إنه لا ينبغى أن يتوقع أحد أن الغرب سيفتح أبوابه للمهاجرين الذين يرفضون الاندماج.

وكان الرئيس السيسى قد قال خلال منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، إن كل دولة لها الحق فى حماية شعبها ومصالحها. حيث ذكرت "ديلى ميل" إن السيسى أخبر ضيوفه فى المنتدى إن عليهم أن يلتزموا بشكل كامل بالقوانين والعادات والتقاليد والثقافة الخاصة بالبلد الذى سينتقلون إليه.

وأبرزت الصحيفة البريطانية تصريحات الرئيس السيسى بعدما نشرها معهد بحوث الإعلام الامريكى.

وقال الرئيس فى هذه التصريحات إنه لا يمكن توقع أن الغرب سيسمح بدخول أشخاص من دول تتقاتل فيما بينها مضيفا أن كل بلد له الحق فى حماية شعبه ومصالحه.

وتابع السيسى : بدلا من أن تسألونى لماذا تغلق دولا فى الغرب أبوابها أمامنا، يجب أن تسألوا أنفسكم لماذا لا يتولى شعب أفغانستان رعاية بلده بشكل أفضل، ولماذا يقتلون بعضهم منذ 40 عاما".