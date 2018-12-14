شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1586 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة. وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1586 متهمًا هاربًا. كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين. وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط " س ص ال" 40 سنة صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه بمركز وادى النطرون لقيامه بتجميع أسمده زراعيه مدعمه خاصه ببنك التنميه والإئتمان الزراعى وضُبط بحوزته كمية900 كيلو أسمده زراعيه مدعمه.



وضبط "ع ف ال 42 سنة صاحب بيارة مولاس لعلف المواشى كائنه دائرة مركز بـدر لقيامه بإدارة بياره لتخزين مولاس يستخدم كعلف المواشى وضُبط بحوزته كمية 15 طن مولاس. كما اسفرت الحملة عن ضبط " ه ع ا ا 43 سنة صاحبة مصنع حلويات كائن مركز ايتاى البارود لقيامها بحيازة واستخدام عسل جلوكوز مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضُبط بحوزتها كمية 400 كيلو عسل جلوكوز .

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