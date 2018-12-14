شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس دافئ بمعظم الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية جنوبية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة العظمى 23 والصغرى 13 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 12 ، وسوهاج العظمى 23 والصغرى 09، وقنا العظمى 24 والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 25 والصغرى 11 .