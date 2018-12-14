شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق كوبرى عباس جزئيا بسبب أعمال تطوير لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الخليج 365 بلس تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لكوبرى عباس بسبب أعمال تطوير لمدة شهر، فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق. وستكون هناك أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى عباس وتقرر أن تكون مواقع العمل، فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الإتجاه بالتناوب على أربعة مراحل على أن يكون العمل ليلاً ونهارًا . وسوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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