شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مسئولين بمدينة طلخا مكنوا مواطنين من بناء عقارات مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط ثلاثة موظفين بالإدارة المحلية لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية لقيامهم بالتواطؤ مع ملاك بعض العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية مخالفة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية بتواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا/ الدقهلية مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "عزمى.م" "مدير التخطيط" بمجلس مركز ومدينة طلخا ـ الدقهلية " سابقاً" ومدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس و مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا ـ الدقهلية، و"يوسف.م" "فنى شئون هندسية" بذات المجلس، و مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، و"محمود.م.أ "فنى شئون هندسية" بذات المجلس و مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع بعض مواطنين صادر لهما ترخيص بناء عقار بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم ومنح خطابات توصيل المرافق بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.