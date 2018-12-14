شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق "بنى يوسف، زواية أبو مسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، منطقة 6 أكتوبر بأبو النمرس، عش صقارة، أجزء من منى الأمير، أم خنان"، بالإضافة إلى ضعف المياه بصفة عامة للمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة النصف سنوية لمحطة مياه أبو النمرس .

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