شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإتحاد الأوروبى: اجتماع مجلس الشراكة مع مصر برئاسة شكرى وموجرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبى لدى مصر، أن مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى سيعقد إجتماعا هاما يوم الخميس القادم الموافق 20 ديسمبر الجارى ببروكسل برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى من الجانب المصرى و الممثلة الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى والمفوض الاوروبى لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان من الجانب الاوروبى.

وأكد سوركوش - فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - أهمية اجتماع مجلس الشراكة القادم الذى يشكل مناسبة ممتازة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى للأشهر المقبلة.

وقال السفير سوركوش إن مجلس الشراكة بين مصر والإتحاد الاوروبى هو مجلس رفيع المستوى ، يعقد مرة كل عام على الأقل وفقا لإتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين.. مذكرا بان مجلس المشاركة انعقد فى شهر يوليو من العام الماضى ٢٠١٧ بعد توقف لعدة سنوات، حيث تم التوقيع على وثيقة الشراكة الجديدة وتبنى أولويات الشراكة بين الجانبين وإطلاق عمل اللجان الفرعية المعنية بمناقشة تفاصيل كافة الموضوعات الفنية فى جميع المجالات ومن بينها التجارة و الزراعة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات وحقوق الإنسان والهجرة، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية والتعاون الإقليمى .

وأشار سوركوش إلى أنه الآن وبعد الانتهاء من عمل اللجان الفرعية فان المسئولين من مصر والاتحاد الاوروبى سيجتمعون مرة أخرى لتقييم العمل وما تحقق منذ التوقيع على وثيقة الشراكة.

وشدد السفير الاوروبى على أن التعاون بين الجانبين شهد تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية ويتطور بوتيرة سريعة فى جميع مجالات التعاون من أجل تعزيزها.. لافتا إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التى انعقدت بين الجانبين وكذلك الزيارات المتعددة التى قام بها المسئولون الاوروبيون خلال الفترة الماضية إلى القاهرة والتى أسهما فى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر ومنها زيارة مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان فى أكتوبر 2017 لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبى لإدارة الهجرة فى مصر داخل وخارج حدودها بتوقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو فى إطار صندوق الاتحاد الأوروبى الائتمانى الطارئ لأفريقيا، وزيارة مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبى ميجيل آرياس كانيتى فى إبريل 2018 والتى وقع خلالها مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون فى مجال الطاقة بالاضافة إلى زيارات متعددة لمسئولين من هيئات الاتحاد الاوروبى.