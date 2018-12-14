جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

ينظم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، ندوة يوم الإثنين المقبل بمقر المركز بكلية الآداب بعنوان "إشكاليات الترجمة من اللغة العربية وإليها"، بمشاركة الدكتور سليمان العطار الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، والدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان ومدير المركز القومي للترجمة، والدكتورة هبة عارف الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة.

وقال بيان لجامعة القاهرة، الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار احتفالية اليوم العالمي للغة العربية وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأوضحت الدكتورة شاهندا عزت، مدير مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة ، أن دور المركز لا يقتصر على الاهتمام باللغات الأجنبية فقط، وإنما يمتد ليشمل أيضًا الإهتمام بقضايا اللغة العربية، مضيفة أن اللغة العربية لغة عالمية، وأن الترجمة من أهم أدوات التواصل الحضاري، لذلك سعى مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، لمناقشة إشكاليات الترجمة من اللغة العربية،وإليها تزامنا مع احتفالية اليوم العالمي للغة العربية.