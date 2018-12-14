البابا تواضروس يطمئن على الأنبا يوأنس بعد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الجمعة، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط؛ للاطمئنان عليه بعد العملية الجراحية التي أجريت له بعظام الفخد الأيسر أول أمس الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم الجمعة.

وتعرض الأنبا يوأنس لحادث سير أثناء توجهه إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي أسفر عن إصابته بكسور في الساق اليسرى.