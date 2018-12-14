من الجيزة للقاهرة.. ننشر مواعيد إصلاح كوبري عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

أعلنت وزارة الداخلية، المواعيد التي تقرر خلالها تنفيذ أعمال تجديد وإصلاح كوبرى عباس فى الإتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة.

وقررت الإدارة العامة للمرور، أن يكون العمل فى الإتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والعمل بنصف الإتجاه بالتناوب على أربعة مراحل مشترطًة أن يكون العمل وفقًا لمواعيد محددة.

ووفقًا لبيان أمني فإن المواعيد المقررة هي: من الساعة 12,05 صباح اليوم الموافق حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد المقبل.

من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة المُقبل، حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري.

من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق ‏28 ديسمبر حتى الساعة 6 صباح الأحد الموافق 30 ديسمبر.

من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق ‏4 يناير المقبل حتى صباح الأحد 6 يناير، على أن يتم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بها.