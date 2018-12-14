الأمن العام: ضبط 50 طربة حشيش بحوزة عاطل بطريق الإسكندرية الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث الإسكندرية، من ضبط عاطل لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش، وذلك أثناء قيادته سيارة بطريق الإسكندرية-مطروح" الساحلي.

بدأت الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية، تفيد قيام "محمد.ف"، 32 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهاداف المتهم بعدة أكمنة أمنية وألقي القبض عليه حال قيادته سيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية-مطروح" الساحلي، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 12,5 كيلو جرام.

اعترف المتهم في التحقيقات بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.