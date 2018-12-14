أخبار مصر | ملخص زيارة رئيس الوزراء إلى تنزانيا لحضور توقيع عقد بناء سد روفيجي "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص زيارة رئيس الوزراء إلى تنزانيا لحضور توقيع عقد بناء سد روفيجي "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الأربعاء الماضي، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفي مدبولي إلي رئيس جمهورية تنزانيا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى حرص الرئيس على تعزيز علاقات التعاون مع تنزانيا قيادة وشعباً، وعلى العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والرفاهية لشعبي البلدين.

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تقدير مصر للدفعة القوية التي تحققت في علاقات البلدين مؤخراً، خاصة عقب زيارة الرئيس السيسي الى دار السلام في أغسطس 2017، والتي نتج عنها انعقاد فعاليات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بالقاهرة في يناير 2018، وذلك بعد 21 عاماً من انعقاد الدورة الثانية في "أروشا" عام 1997.

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لمواصلة العمل للبناء على نتائج تلك الزيارة على صعيد تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوي العلاقات السياسية القائمة، وكذا التأكيد علي تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال شقيقه الرئيس التنزاني "جون ماجوفولي" في زيارة إلى مصر في أقرب فرصة تلبية للدعوة الموجهة منه إلى الرئيس التنزاني.

ونوه رئيس الوزراء إلى استعدادات مصر لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مشدداً على حرص مصر على التنسيق مع الدول الافريقية الصديقة قبل الاعلان عن أولويات الرئاسة المصرية، وتأكيد استعدادنا للتعاون والتنسيق مع تنزانيا خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء استعداد مصر لاستغلال امكاناتها وقدراتها في دفع التعاون الأفريقي المشترك، وحرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة الرئاسة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للدول والشعوب الافريقية.

ومن جانبه، طلب الدكتور جون ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بنتائج زيارته إلى تنزانيا في أغسطس 2017 والتي ساهمت في الارتقاء بأطر التعاون لأفاق أرحب.

وأعرب الرئيس التنزاني عن تقدير بلاده للجهود المبذولة لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ومشيداً بدور الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية والتي يحرص كوادر بلاده المختلفة علي المشاركة في برامجها وانشطتها المتعددة لرفع قدراتهم في شتي المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية.

وأعرب الدكتور جون ماجوفولي عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوي للدكتور مصطفي مدبولي والوفد المرافق له، في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، خاصة أن بلاده تعتبر المشروع من أهم وأكبر المشروعات القومية والتنموية في تنزانيا في ضوء ما يتوقع أن يحققه المشروع من تنويع مصادر الطاقة في تنزانيا ومعالجة أزمات الطاقة المزمنة في بلاده، هذا إلي جانب توفير الإحتياجات المائية اللازمة من خلال التحكم فى تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان.

وفي ذات السياق، أشاد رئيس جمهورية تنزانيا بالسمعة المتميزة للتحالف المصري لشركتي "المقاولون العرب والسويدي الكتريك" الفائز بتنفيذ مشروع السد خاصة في ظل ما تمتلكه كل من الشركتين المصريتين من باع طويل فى المشروعات الناجحة في أفريقيا، وهو ما يزيدهم تطلعاً نحو التوصل إلى مزيد من أطر التعاون مع الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من الإمكانات والقدرات الهائلة التي تمتلكها دول القارة الأفريقية.

ونوه رئيس الجمهورية التنزاني إلى حرصه على تلبية الدعوة الكريمة لشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر في أقرب فرصة لتعزيز العلاقات التنزانية المصرية في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق مع مصر وتبادل وجهات النظر والرؤى فيما يتعلق بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

كما أكد انه أصر على اختيار مكان اقامة السد فى نهر آخر غير النهر الذى تصب مياهه لمصر، حتى لا تتأثر حصة مصر الذى تربطنا بشعبها وقيادتها علاقات حب وود.

كما شهد الرئيس التنزاني ورئيس الوزراء المصري توقيع عقد إنشاء مشروع "سد نهر روفيجي" الذى ينفذه تحالف مصرى بقيمة 2.9 مليار دولار