مصر | إغلاق جزئى لكوبرى عباس بسبب أعمال التجديد وإلأصلاح

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء إغلاق جزئى لكوبرى عباس بسبب أعمال التجديد وإلأصلاح فى الإتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة

وقال مصدر أمنى، أنه بمناسبة القيام بأعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى عباس فقد تقرر أن تكون مواقع العمل، فى الإتجاه القادم من الجيزة إتجاه القاهرة والعمل بنصف الإتجاه بالتناوب على أربعة مراحلعلى أن يكون العمل ليلاً ونهارًا .

وسيكون العمل بداية من الساعة 12,05 صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 16‏/12‏/2018، ومن الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 21 / 12 ‏/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 23 / 12 ‏/2018، ومن الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق ‏28 / 12‏/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 30‏/12‏/2018 ، ومن الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق ‏4/ 1 ‏/2019حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 6 / 1 / 2019 .

وسوف يتم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعهة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.