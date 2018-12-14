مصر | "المرور": ضبط 35 سائقًا أثناء القيادة تحت تأثير المخدارت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": ضبط 35 سائقًا أثناء القيادة تحت تأثير المخدارت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 5814 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ويأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى ومواجهة حوادث المرور.

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