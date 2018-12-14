مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 18 تاجر مخدرات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 18 تاجر مخدرات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة اوسيم.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 5 قطع أسلحة نارية، 5 قطع أسلحة بيضاء، و10 مسجلين خطر، 18 تاجر مخدرات كما تم تنفيذ 190 حكم قضائي، ورفع 119 حالة إشغال طريق.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جرائم سابقة بأوسيم

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط سائق وبحوزته 9 طرب حشيش في أوسيم.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أوسيم قيام المدعو "عمرو. ف. ح" سن 21، سائق، ومقيم بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته 9 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،125 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مجهولة الهوية، ملقاة بالقمامة بالقرب من الطرق الدائري، بدائرة مركز أوسيم، وتبين أنها لسيدة في أواخر العقد الثاني من عمرها، وأخطر اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز أوسيم، بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل حقيبة، ملقاة بالقمامة، بالقرب من الطريق الدائري، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، لمكان البلاغ، وتبين أن المنطقة نائية وأن الجثة لسيدة في أواخر العقد الثاني من عمرها، ولا يوجد معها أي أوراق تفيد هويتها، وتم التحفظ على الجثة وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.