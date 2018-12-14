مصر | "المرور" تواصل حملاتها بشوارع وميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور" تواصل حملاتها بشوارع وميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1464 مخالفة انتظار خاطئ، 83 بدون قيادة، 85 بدون تسيير، 558 متنوع، 1719 نـمــوذج 125، 24 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

