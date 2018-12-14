مصر | أمن الجيزة يفحص 11 شخصا بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يفحص 11 شخصا بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عن تحرير 43 مخالفة مرورية، ورفع 139 حالة اشغال طريق، وفحص 11 حالة اشتباه.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا بإستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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