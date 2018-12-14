مصر | "الداخلية" توزيع "بطاطين" على القرى الأكثر احتياجا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" توزيع "بطاطين" على القرى الأكثر احتياجا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، قوافل للقرى بمحافظات (المنيا - بنى سويف – أسيوط – سوهاج – القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس)؛ لتقديم مساعدات العينية عبارة عن (بطاطين) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك استمرارً المبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية - من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الخيرية إيمانًا بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجا بهدف بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.

كما وزع مدير أمن كفر الشيخ، اللواء فريد مصطفى، عددا من البطاطين، على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، التى تهدف لتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة والبطاطين عل الأكثر احتياجًا بالمجان.

قال مدير أمن كفر الشيخ، إن المبادرة تأتي في إطار توفير السلع بأسعار مخفضة، والبطاطين بشكل مجانى للأكثر احتياجًا وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وبتعليمات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بزيارة لاحد دور الايتام بالمحلة الكبرى، وقام بتوزيع ملابس وأحذية على وبطاطين على الاطفال، كما قام بتوزيع بطاطين على العاملين ومشرفين الدار.

ويأتى ذلك ضمن حملة " كلنا واحد " التى تقوم أطلقتها وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مديرية التضامن بالغربية، وشدد مدير الامن على ضرورة تلبية احتياجات الاطفال الايتام وتقديم جميع سبل الراحة لهم.

وكان قد تفقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، كنائس السويس أثناء قداس عيد الميلاد المجيد، حيث قام محافظ السويس في لافتة إنسانية بتوزيع بطاطين على الجنود والقوات المكلفة بتأمين الكنائس ودير الملاك مخائيل بطريق العبور بحي الأربعين.

وأكد محافظ السويس، على الجنود بأنهم حماة الوطن، والشرطة والجيش إيد واحد ضد أي خائن يضر بأمن البلاد.

في ذات السياق، قال حسام قباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن البرد في محافظات الصعيد قارس للغاية، لافتًا إلى أن لديهم بيانات عن حالة كافة قرى مصر.

وأعلن "قباني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم سيبدأوا توزيع البطاطين على المحتاجين في الـ27 محافظة اعتبارًا من الغد، مضيفًا: "المصري هيغطي أخوه المصري، والمليان هيصب على الفاضي".

وأضاف أن هناك منازل في الصعيد ليس بها أبواب، معلنًا التبرع بـ 150 ألف بطانية، و150 ألف لحاف ضمن حملة مصر الدفيانة.