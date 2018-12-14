مصر | ضبط 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بمحيط الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بمحيط الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلة حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط الجامعات خلال اليومين الماضيين بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الطلبة وضبط الأمن بمحيط الجامعات، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط (20) قضية " إتجار فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (20) متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (1،650 كيلو جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت (705جرام )، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1،645 كيلو جرام )، كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 15 جرام )، (1070 ) قرص مخدر مختلف الأنواع، كما تم ضبط 7،481آلاف جنيه –21 هاتف محمول –1 قطعة سلاح أبيض –3 ميزان حساس– فرد خرطوش.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.