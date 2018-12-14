مصر | ضبط 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بمحيط الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بمحيط الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت الحملة عن ضبط (20) قضية " إتجار فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (20) متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (1،650 كيلو جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت (705جرام )، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1،645 كيلو جرام )، كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 15 جرام )، (1070 ) قرص مخدر مختلف الأنواع، كما تم ضبط 7،481آلاف جنيه –21 هاتف محمول –1 قطعة سلاح أبيض –3 ميزان حساس– فرد خرطوش.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.
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