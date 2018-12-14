مصر | نشرة مرور "الخليج 365": انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات بكل الطرق والمحاور، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لمتابعة حركة المرور، تجنبًا لوقوع أى حوادث.

وظهر انسياب في حركة السيارات بكورنيش النيل في الاتجاهين، وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظامًا بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل لتسهيل حركة سير السيارات.

وشهد شارع الهرم سيولة مرورية للمتجه من ميدان الجيزة والمنطقة الأثرية، أو القادم من منطقة الهرم إلى ميدان الدقي أو قصر النيل، وأيضا شهد شارع فيصل سيولة مرورية في الاتجاهين، وشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والشيخ زايد المتجه إلى منطقة المهندسين أو الدقي والعكس.

وشهد الطريق الدائرى وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحى، انسيابا فى حركة سير السيارات.