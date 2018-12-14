مصر | نشرة مرور "الخليج 365": انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

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وظهر انسياب في حركة السيارات بكورنيش النيل في الاتجاهين، وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظامًا بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل لتسهيل حركة سير السيارات.
وشهد شارع الهرم سيولة مرورية للمتجه من ميدان الجيزة والمنطقة الأثرية، أو القادم من منطقة الهرم إلى ميدان الدقي أو قصر النيل، وأيضا شهد شارع فيصل سيولة مرورية في الاتجاهين، وشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والشيخ زايد المتجه إلى منطقة المهندسين أو الدقي والعكس.
وشهد الطريق الدائرى وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحى، انسيابا فى حركة سير السيارات.
وأكد مصدر أمنى، أن السيولة المرورية اليوم تنطبق على جميع القطاعات والمحاور، سواء على الطريق الدائري أو الدائري الإقليمي والطرق السريعة بالكامل المؤدية للقاهرة والعكس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار الهدوء المروري في الفترة الصباحية بالكامل.
وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من انتشار رجالها بالشوارع والميادين، لتيسير الحركة المرورية وظبط ايقاع الشارع المصري.
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