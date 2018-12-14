مصر | ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج جهودها بمجال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة لاسيما حائزي الأسلحة النارية والذخائر وأسفرت جهودها عن ضبط عبدالعليم.أ.م- سن 39 - عامل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنشأة، وبحوزته (بندقية آلية عيار، 5 طلقات نارية لذات العيار، 150جرام لمخدر الحشيش المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، حلمى.ب.أ- سن 55 - عامل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنشأة، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع)، فراج.م.ع- سن 33 - والمطلوبضبطه وإحضاره في القضية رقم 8398 جنح مركز جرجا لسنة 2018م (إطلاق أعيره نارية)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة جرجا، وبحوزته (بندقية آلية، 7 طلقات نارية لذات العيار)، وليد.ن.ف- سن 27 - سائق، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دار السلام، وبحوزته (بندقية خرطوش)، محمود.أ.أ- سن 29- عامل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دارالسلام، وبحوزته (بندقيةخرطوش)، ناصر.ت.ع - سن 44 - عامل، حال تواجده بدائرة مركزشرطة المنشأة، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.