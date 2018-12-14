مصر | ضبط 5 مليون قرص كيبتاجون المخدر داخل حاوية قادمة من دولة عربية بميناء دمياط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية تحتوى على أكثر من 5 مليون قرص كبتاجون مخدر بميناء دمياط البحرى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول إحدى الحاويات قادمة من دولة عربية لصالح إحدى الشركات كائن مقرها بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومشمولها المستندى أرفف "إستندات" وأن تلك الحاوية تحتوى على شحنة كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر.



بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم ضبط الحاوية بميناء دمياط البحرى، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر بلغت 5 ملايين و375 ألف قرص.

ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات حول عناصر التشكيل العصابى المتورط فى جلب تلك الشحنة، فقد أسفرت جهود البحث عن تحديد عناصر التشكيل كلٍ من محمد ص أ- مواليد 1945، رامى م. ص- مواليد 1979، صاحب شركة شحن، محمد م. ص- مواليد 1977.. يحملون جنسية ذات الدولة القادمة منها الحاوية ومقيمون بدائرة قسم شرطة أول التجمع، محمد م. ع- مواليد 1983، صاحب مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية، محمد ع. س- مواليد 1981، صاحب شركة تخليص جمركى، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "الإسكندرية، الشرقية" تم ضبط المتهمين الثانى والثالث والرابع حال إستقلالهم سيارتين فى كمين أُعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزتهم (500 قرص كبتاجون، مبلغ مالى، 6 هواتف محمول)، كما تم ضبط المتهم الخامس بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية وبحوزته (مبلغ مالى، هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بجلبهم الأقراص المخدرة لترويجها دخل البلاد لحسابهم بالإشتراك مع المتهم الأول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.