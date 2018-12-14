شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسؤول كبير بجامعة كفرالشيخ.. و«القمري» يصدر قرارًا بإيقافه عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الرقابة الإدارية بكفرالشيخ القبض على مسؤول كبير بجامعة كفرالشيخ وآخرين للتحقيق معهم في اتهامات بمخالفات بجمعية إسكان خاصة.

وأصدر الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، قرارا بإيقاف هذا المسؤول عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية معه بالرقابه الإدارية بشأن تلك الاتهامات بصفته رئيسا لمجلس إدارة تلك الجمعية.

وكانت الرقابه الإدارية ألقت القبض عليهم من مقر جمعية الإسكان وأحد المقاهي. وأكد مصدر بجامعة كفرالشيخ أن الجامعة لاعلاقة لها بتلك الجمعية، وأن قرار إيقاف هذا المسؤول عن العمل إجراء قانوني لحين الانتهاء من التحقيقات معه وليس دليلا على الإدانة.

كما كشف عن وجود شكاوى من بعض أعضاء الجمعية لمختلف الجهات بإدعاء وجود مخالفات وجاري التحقيق فيها من قبل جهات الاختصاص.