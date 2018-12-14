شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الإفراج عن 676 سجينًا بقرار جمهوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرج قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، الجمعة، عن 676 سجينا بقرار جمهوري.

وقالت وزارة الداخلية إنه استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 455/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر، فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 235 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفون كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 441 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى 676 مفرج عنهم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.