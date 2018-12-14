شكرا لقرائتكم خبر عن «تقرير»: الصادرات الزراعية تقفز لـ4.875 مليون طن خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 11 من ديسمبر الحالي بلغت 4 ملايين و875 ألف طن من المنتجات الزراعية التي تم تصديرها إلى الخارج، بزيادة 135 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من نفس الفترة، حيث بلغت الصادرات الزراعية لعام 2017 حوالي 4 ملايين و740 ألف طن من 13 صنفا من المحاصيل الزراعية ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب.

أضاف التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن صادرات مصر من الموالح بلغت مليونا و635 ألف طن بدلا من مليونا و530 ألف طن، لتحتل المركز الأول في الصادرات الزراعية المصرية، تلاها في المركز الثاني تصدير 760 ألف طن من البطاطس، في حين إحتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالي كمية بلغت 346 ألفا، و500 طن.

وقفزت صادرات مصر من الرمان إلى المركز الرابع، بإجمالي 121 ألف و55 طنا، وتراجعت صادرات مصر من العنب من المركز الرابع إلى المركز الخامس بإجمالي 101 ألفا، و404 طن، تلاه في المركز السادس صادرات المانجو بإجمالي 39 ألفا و587 طن، بينما قفزت صادرات مصر من الفاصوليا لتحتل المركز السابع بإجمالي 20 ألفا، و897 طن من الفاصوليا بدلا من المركز العاشر الشهر الماضي.

وأضاف التقرير، أن صادرات مصر من الثوم إرتفعت إلى 14 ألفا و210 طن لتحتل المركز الثامن، بينما تراجعت صادرات مصر من الفراولة إلى المركز التاسع بإجمالي 12 ألف و843 طن بدلا من المركز السابع الشهر الماضي، مشيرا إلى أن صادرات مصر من الجوافة ارتفعت لتصل إلى 7277 طنا بدلا من 3382 طن الأول من الشهر الماضي تحتل به المركز العاشر.

واحتلت صادرات مصر من الفلفل المركز الحادي عشر بإجمالي كمية بلغت 3287 طن، وارتفعت صادرات مصر من الخيار إلى 7120 طنا لتحتل به المركز الحادي عشر بدلا من المركز الثاني عشر الشهر الماضي، تلاها في المركز الثاني عشر صادرات مصر من الفلفل لتحتل المركز الثاني عشر، تلاه في المركز الثالث عشر صادرات مصر من الباذنجان بإجمالي 1624 طن من الباذنجان.