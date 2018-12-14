شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تخصيص 1.3 مليار جنيه لترميم التراث اليهودي (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن تخصيص الحكومة 1.3 مليار جنيه لترميم التراث اليهودي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية وبينها أحد المعابد اليهودية بالإسكندرية.

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