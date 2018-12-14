شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس الغربية (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن تفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن المحافظة خالية من هذا الوباء، وأن الوضع الصحي بها آمن تمامًا.

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