شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: «100 مليون صحة» مبادرة مصرية أطلقها السيسي (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن أن حملة 100 مليون صحة ليست مبادرة مصرية، وأنها منحة من منظمة الصحة العالمية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن الحملة مبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين، وأن دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي فقط.