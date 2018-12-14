- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحة إلغاء الصف الثالث الثانوي.. بيان مهم من مجلس الوزراء (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن إلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة، واقتصارها على سنتين فقط.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن المرحلة الثانوية كما هي تماما بصفوفها الثلاثة، ولم يطرأ عليها أي تغيير.
شكرا لقرائتكم خبر عن صحة إلغاء الصف الثالث الثانوي.. بيان مهم من مجلس الوزراء (انفوجراف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .