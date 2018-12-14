شكرا لقرائتكم خبر عن صحة إلغاء الصف الثالث الثانوي.. بيان مهم من مجلس الوزراء (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن إلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة، واقتصارها على سنتين فقط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن المرحلة الثانوية كما هي تماما بصفوفها الثلاثة، ولم يطرأ عليها أي تغيير.