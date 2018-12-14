شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس يزور الأنبا يؤانس بالمستشفى للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، بأحد المستشفيات بالقاهرة وذلك للاطمئنان علي صحته بعد تعرضه الثلاثاء الماضي، لحادث مرورى بسيارته بالطريق الدائرى أثناء توجه لترأس تسبحة كهيك السنوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.

وكان نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، خضع إلى عمليه جراحية تم خلالها تركيب مسمار نخاعى وشرائح فى الفخذ والقدم اليسرى، واستقرت حالته بعد الخروج من غرفة العمليات بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكشف مصدر مسئول لـ"الخليج 365" أن الحادث وقع أثناء سير سيارة نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بالطريق الصحراوى بالقرب من منطقة الكريمات باتجاه القاهرة، وعلى الفور تم نقل أسقف أسيوط وسائقه بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحياة بالقاهرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وطمأن أسقف أسيوط، الأنبا يؤانس، محبيه والشعب القبطى بحالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرورى بالقاهرة، فى اتصال هاتفى لـ"الخليج 365": قائلا:" نشكر ربنا .. أنا بخير وحالتى الصحية كويسه وسوف أعود إلى إيبارشية أسيوط فى القريب العاجل".

وطالب الانبا يؤانس أسقف أسيوط الشعب القبطى بالمواظبة على حضور سهرات تسبحة كهيك، قائلا:" "متنسوش تحضروا سهرات كيهك وانتم فى السهرات تصلوا لنا عشان ربنا يعجل فى الشفاء بشفاعة العذراء أم النور فى أجمل أيامها فى السنة".

وقال مصدرلـ"الخليج 365": أنه سيتم اجراء عملية للأنباء يؤانس أسقف أسيوط وذلك بعد تعرض لحادث مرورى وإصابته بكسر بالقدم".



جدير بالذكر أن تسبحة كهيك هى تسبحة سنوية تأتى كل عام خلال صوم الميلاد، وهو من الشهور القبطية والمعروف بالشهر المريمي، نظرًا لتكريم الكنيسة للسيدة العذراء مريم، خلال صلوات التسبحة اليومية.

البابا تواضروس يزور الأنبا يؤانس







