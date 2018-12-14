شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يرفع كفاءة الطرق الداخلية بالتجمع الثالث.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم رفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث بالمدينة، لافتا إلى أنه يأتى ذلك فى ضوء الاهتمام بكافة أحياء المدينة.

وأضاف أن خطة الجهاز للعام المالى 2018 تتضمن رفع كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، خاصة فى الأحياء الأول والثالث.

وأوضح أن مشروعات الطرق المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تنفيذ محور العبور، ومرافق سكن مصر ودار مصر المرحلة الثانية، وطريق الـ90 الشمالى والجنوبى، واستكمال المرحلة الثانية من محور جمال عبد الناصر.

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز خصص مبلغ 4 مليارات جنيه لتنفيذ الطرق فى موازنة العام الجارى، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروعات الطرق خلال موعد أقصاه مارس 2019.







































