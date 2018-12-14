القبض على 35 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات على الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات مرورية وانضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5814 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 35 حالة سائق تحت تأثير المواد المخدرة على الطرق السريعة. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط كافة المخالفات المرورية.

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