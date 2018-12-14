بالصور.. الداخلية توزع بطاطين بالمجان على البسطاء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، قوافل للقرى بمحافظات (المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، القليوبية، الدقهلية، دمياط، السويس) لتقديم المساعدات العينية عبارة عن (بطاطين) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية- من خلال تبني وتدعيم المساهمات والأنشطة الخيرية إيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجا بهدف بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.